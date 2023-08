Ancora sbarchi nel sud Sardegna, intercettati quattro migranti

Ancora sbarchi lungo le coste del sud Sardegna. La polizia, durante la notte, ha rintracciato quattro migranti provenienti dal nord Africa mentre dalla costa si dirigevano verso Carbonia.

Gli approdi negli ultimi giorni, anche grazie alle buone condizioni meteorologiche e al mare calmissimo, si stanno susseguendo senza sosta. Anche per i quattro migranti, tutti uomini in buone condizioni di salute, come per i 24 arrivati nella notte tra lunedì e martedì, è scattata la consueta procedura di identificazione. Poi il trasferimento al centro di accoglienza di Monastir.



