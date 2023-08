A fuoco il Drago di Vaia, distrutta l'opera sull'Alpe Cimbra

Il Drago di Vaia, l'opera d'arte realizzata da Marco Martalar sull'Alpe Cimbra utilizzando il legno di risulta della tempesta Vaia, è stato distrutto dalle fiamme nella tarda serata di ieri. L'incendio è scoppiato poco prima delle 22. Le fiamme erano visibili da lontano.

Sul posto, in località Magrè di Lavarone, sono intervenuti subito i vigili del fuoco volontari della zona, ma l'opera era già avvolta dalle fiamme. Non si esclude la pista dolosa.

L'opera, di circa sei metri di altezza per sette di lunghezza, era nota a livello nazionale. Nel 2021 aveva riscosso un ampio successo, registrando oltre mille visite nel primo fine settimana di apertura al pubblico.



