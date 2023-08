Crolla un seracco sulle Alpi svizzere, un morto e due feriti

Un alpinista morto e altri due feriti: è il bilancio di un incidente avvenuto sulle Alpi svizzere. A causarlo, domenica verso le 12.30 - fa sapere oggi la polizia del Canton Vallese - è stato il crollo di un seracco, un grande blocco di ghiaccio.

Una cordata di tre alpinisti stava scendendo dall'Allalinhorn, vetta di 4.027 metri, lungo la via Normale dal Mittelallalin, nel massiccio del Mischabel. Il seracco si è staccato quando i tre si trovavano sul ghiacciaio, 100 metri più a monte. Due alpinisti sono stati travolti: il 61enne è stato sepolto completamente, morendo sul posto, mentre la donna che era con lui ha riportato ferite lievi.

Il terzo alpinista, anche lui ferito leggermente, è stato portato in elicottero a Zermatt (Svizzera) per essere visitato.

La magistratura elvetica ha aperto un'inchiesta.



