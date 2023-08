Atti osceni al parco, 10mila euro di multa a un 74enne

I poliziotti della Questura di Sondrio hanno pesantemente sanzionato con 10mila euro di multa un uomo di 74 anni per atti osceni in luogo pubblico commessi all'interno del Parco Bartesaghi, nel capoluogo valtellinese.

Gli operatori della pattuglia in E-Bike, che dal mese di agosto sono in servizio nelle aree verdi della città e sul sentiero Valtellina, durante il servizio di controllo del territorio all'interno del Parco Bartesaghi in città, nelle prime ore del pomeriggio del 18 agosto - ma la notizia è stata diffusa poco fa dalla Questura - intervenivano nei confronti di un pensionato.

L'uomo, già segnalato all'Autorità Giudiziaria per precedenti specifici, e' stato identificato e sanzionato amministrativamente per 10mila euro. L'Autorità Amministrativa competente provvederà a ricevere il pagamento della sanzione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA