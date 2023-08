A Imperia un centinaio di fedeli in processione per la pioggia

Sono un centinaio i fedeli che stamani hanno raccolto l'invito del parroco di San Giovanni di Imperia, Alessandro Ferrua, di partecipare a una processione propiziatoria della pioggia: la seconda dopo quella dell'anno scorso.

I partecipanti si sono allontanati dalla basilica verso le 7.30 per un breve giro in città. "Si tratta della stessa processione penitenziale che avevamo già organizzato nel 2022 - spiega il sacerdote -. Noi preghiamo: poi se rientra nel disegno del Signore, pioverà. Comunque, lo chiediamo. Vengono organizzate le processioni per riprendere le rogazioni e per richiamare, tra preghiere e atti di penitenza quella pioggia che manca ormai da mesi".

Al termine della processione i fedeli si sono riuniti in chiesa per la recita del rosario e per un momento di preghiera.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA