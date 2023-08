I feretri dei finanzieri morti portati a spalla nel tricolore

Con l'ingresso delle bare avvolte nel tricolore portate a spalla all'interno della chiesa di San Pietro e Paolo, sono iniziate alle 14.30 le esequie di Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, di Silvi Marina (Teramo), e di Lorenzo Paroni, 30 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), i due finanzieri morti durante una scalata di esercitazione sulle Alpi Giulie.

A portare i feretri in spalla sono stati i colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che li "scorteranno" per l'intera funzione, disposti in picchetto davanti all'altare.

Alla cerimonia funebre partecipano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, il vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava e la Sottosegretaria all'Economia Sandra Savino. E' presente il Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, e i vertici locali del Corpo.



