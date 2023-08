Ucciso a coltellate, abitanti 'stupiti e increduli'

Sergio Frisinghelli, il presunto assassino di Alessio Grana, viene descritto a S.Margherita Ligure come una persona buona e sempre disponibile.

"Giardiniere e anche dj - dice una signora residente nel quartiere San Siro che si raccomanda di non citare nome e cognome - lo conosco bene, sempre presente alle feste sia della parrocchia che del Comitato Primavera di San Siro. Sono stupita e incredula di quanto si dice. Sicuramente è stato provocato a lungo".

Sergio Frisinghelli si era distinto durante le chiusure del covid per il servizio nella Protezione Civile e per questo al termine era stato premiato con una targa. "Si era rivolto ai carabinieri per i fastidi arrecati dal suo vicino di casa, Alessio Grana - dice un pensionato seduto ai bordi della strada che conduce al condominio teatro del fatto di sangue - più volte si era lamentato per il comportamento del giovane ma nessuno gli aveva dato ascolto. A volte i buoni quando raggiungono l'esasperazione possono esplodere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA