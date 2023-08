Scontro tra due auto,morto terzo agente polizia penitenziaria

Salgono a tre gli agenti di polizia penitenziaria morti in uno scontro tra due auto avvenuto nella serata di ieri sulla strada statale 385 fra Palagonia e Mineo, nel Catanese. Le vittime erano sulla stessa vettura e si stavano recando nel paese della Piana di Catania per partecipare alla festa del Patrono. Una quarta persona è rimasta ferita.

Le vittime sono, Gianluca Barbanti, di 38 anni, e Giuseppe Spampinato, di 49, morti sul colpo; il terzo agente, Piero Tatoli, di 48 anni, è stato trasportato mentre era agonizzatnte con un elicotterio del 118 al Canizzaro di Catania ma è deceduto subito dopo il ricovero. I tre agenti in servizio nel carcere di Piazza Lanza a Catania, sposati e con figli, viaggiavano a bordo una Peugeot 208 guidata da Tatoli che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Lancia Delta che proveniva in direzione opposta.

In segno di lutto il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha sospeso tutte le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti per il patrono. Cordoglio per la scomparsa degli agenti è stato espresso anche dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe.





