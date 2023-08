Scontro frontale in Calabria, tre morti e due feriti

Tre persone sono morte in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Due i feriti che sono stati trasportati nell'ospedale di Polistena.

L'incidente stradale che ha coinvolto due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Bmw, è avvenuto, a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso, presenti carabinieri e agenti della Polstrada.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA