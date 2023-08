In mare vestite a Trieste, a sostegno delle donne musulmane

Una manifestazione a sostegno delle donne musulmane criticate una settimana fa perché facevano il bagno in mare vestite, si è svolta stamani al Pedocin, lo storico stabilimento balneare di Trieste dove un muro divide uomini e donne. Proprio qui domenica scorsa, nel settore femminile, un piccolo gruppo di donne vestite era stato fortemente criticato da alcune donne triestine.

Una cinquantina di donne sono entrate in acqua con i vestiti addosso, in segno di solidarietà.

Alcune, sulla spiaggia, hanno anche esposto un cartello: "Inquina di più un vestito o una nave da crociera?".



