Giubileo: da martedì al via lavori per il tunnel di Piazza Pia

Da martedì 22 agosto partiranno i lavori su Piazza Pia, l'area tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione, per realizzare l'opera capofila in vista del Giubileo: un sottopasso che renderà pedonale quell'area dove ora passano 3mila auto l'ora.

L'avvio del cantiere darà luogo a nuove modifiche sulla viabilità, dopo le prime variazioni che hanno interessato alcune inversioni di senso di marcia. Dalla notte di lunedì 21, infatti, verranno operati ulteriori cambiamenti che saranno effettivi a partire dal mattino successivo.

"Tutto pronto per l'avvio effettivo del cantiere di Piazza Pia - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini - In queste settimane, sono state effettuate le prime fasi di allestimento, in particolare sono state apportate le prime modifiche di traffico ed effettuate le operazioni su cigli e marciapiedi per consentire le nuove svolte. Da martedì 22 - prosegue Segnalini - Anas inizierà ad allestire l'area di Piazza Pia, montando le perimetrazioni e le baracche di cantiere. In seguito, verranno portati i macchinari necessari allo scavo. È un lavoro imponente - afferma ancora - per il quale occorrono fasi preparatorie di precisione, per creare il minor disagio possibile e per fare in modo che le lavorazioni proseguano senza problemi".

"Con il sindaco e commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri - prosegue Segnalini - abbiamo attuato un coordinamento stringente delle operazioni e per questo ringrazio l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, il coordinatore della mobilità per il Giubileo e vicecomandante della Polizia Locale Mario De Sclavis e il dg di Atac Alberto Zorzan per l'impegno costante. Siamo - conclude l'assessore - nei tempi stabiliti per portare avanti uno dei cantieri più rappresentativi del Giubileo che contribuirà a migliorare la sicurezza stradale e a valorizzare al meglio una delle piazze più belle di Roma".





