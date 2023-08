Polizia scopre una bisca in una associazione culturale di Milano

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato un cittadino cinese di 36 anni per spaccio di shaboo e denunciato altri undici suoi connazionali, tra i 30 e i 60 anni all'interno di un'associazione culturale che, invece, fungeva da bisca clandestina. Nove sono indagati per partecipazione a giochi d'azzardo (di questi un 45enne anche per resistenza a Pubblico Ufficiale e un 31enne per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere) e altri due, di 31 e 45 anni per esercizio di giochi d'azzardo aggravato.

Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Greco Turro hanno infatti sequestrato, nei locali al pian terreno di un'associazione culturale di via Paulucci de Calboli Fulcieri, alla periferia del capoluogo lombardo tavoli da gioco e materiale per diversi giochi d'azzardo tra cui il mahjong, gioco tradizionale cinese, roulette e poker e hanno indentificato i presenti I poliziotti hanno controllato anche diverse autovetture, tutte di grossa cilindrata, all'esterno .Gli agenti hanno simulato la consegna di un pacco usando un furgone per trasporto merci a bordo del quale erano pronti ad intervenire altri poliziotti. Una volta entrati, hanno bloccato diverse persone che stavano scappando per una seconda sala dove c'era una via di fuga che portava alle cantine. Uno dei fuggitivi ha ingaggiato una colluttazione con un poliziotto. Nella bisca diversi tavoli super tecnologi da gioco del mahjong, carte e tavoli da poker e banconote.

Nel cruscotto dell'auto di un 36enne con precedenti e con la misura di prevenzione dell'avviso orale del questore nel marzo dell'anno scorso, gli agenti hanno sequestrato oltre sette grammi di shaboo e una pipetta in vetro. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.



