In centinaia per l'ultimo saluto allo scultore Alessio Paternesi

"Alessio era un persona gentile, fine e attenta verso tutto e tutti, amava la bellezza dell'arte e ora è al cospetto della bellezza del divino che è eterna". Con queste parole don Ivo Bruni, il parroco della chiesa di San Angelo in Spatha a Viterbo, ha voluto dare l'ultimo saluto al maestro Alessio Paternesi, lo scultore e pittore di fama internazionale, scomparso improvvisamente venerdì mattina all'età di 85 anni.

In chiesa tanti amici del maestro e anche numerosi artisti che lo conoscevano e che si sono stretti alla moglie, Danka, alla figlia Monica e ai familiari. E proprio Monica ha fatto un commovente ritratto dell'artista. "Sono orgogliosa di tutto quello che papà ci ha lasciato - ha detto - perché ha dato una traccia importante, ha segnato la voglia di lasciare una traccia, e credo che questa sia la dimensione maggiore che, in senso laico possa dare il senso religioso di una vita. La voglia di esserci e di lasciare una traccia".

Alla cerimonia funebre hanno assistito anche il presidente della provincia Alessandro Romoli, Luca Giampieri sindaco di Civita Castellana, dove Paternesi era nato e, in rappresentanza della sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, l'assessora alle politiche sociali, Patrizia Notaristefano. Presenti, inoltre, tutte le autorità civili e militari della città. Dopo il rito funebre il feretro è partito per Civita Castellana dove il maestro Paternesi voleva essere sepolto.







