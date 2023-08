Cenano al ristorante e scappano senza pagare, video li immortala

Hanno mangiato e bevuto in un ristorante di Tropea ma quando si è trattato di saldare il conto della cena se la sono data a gambe non immaginando di essere immortalati dalle telecamere della videosorveglianza. È successo a Tropea, in pieno centro storico.

A denunciare l'accaduto - a pochi giorni dall'episodio analogo accaduto a Tirana in Albania, protagonisti alcuni turisti italiani - è stato il titolare del ristorante preso di mira "La Pentola d'oro", Francesco Ventrice, che ha postato il video ripreso dalle telecamere sul proprio profilo Facebook. Le immagini mostrano due persone che, dopo avere consumato, scappano in due diverse direzioni. Una delle due, poco prima di allontanarsi va avanti e indietro nel vicoletto. Poi torna al tavolo e a un certo punto si allontana con l'altra persona passando proprio sotto la telecamera che ne riprende il volto.

"Questi gentilissimi soggetti, dopo essersi abbuffati di cibo presso il nostro ristorante - ha commentato il titolare del locale sui social - hanno deciso di scappare senza pagare, con la sicurezza e l'idiozia di non essere riconoscibili. Questo è il turismo d'élite".



