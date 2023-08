La posizione di due persone è al vaglio dei carabinieri di Anzio che indagano per omicidio in relazione alla morte di un anziano di 77 anni trovato privo di vita e con una ferita alla testa nel suo appartamento di via dei Laghi a Nettuno, centro del litorale laziale.

I due sono stati portati in caserma per essere ascoltati: sono stati gli ultimi, secondo quanto accertato dagli inquirenti, ad incontrare la vittima prima della morte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA