Si immerge nel mare del sud Sardegna e muore a 54 anni

Una donna di 54 anni è morta nel sud Sardegna davanti al litorale di Capitana, nel comune di Quartu Sant'Elena, dopo un'immersione subacquea. La tragedia è avvenuta intorno alle 11: l'allarme è stato lanciato dagli organizzatori del centro diving che stavano seguendo l'attività in mare. Quando è risalita in superficie, la sub era già incosciente. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici per la donna non c'è stato niente da fare.

Le indagini per ricostruire i dettagli dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità sono affidate alla Polizia di Stato.



