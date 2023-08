Bimbo muore alle terme di Cretone, risucchiato dallo scarico

Un bambino è morto nel pomeriggio alle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma. Il piccolo, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe stato risucchiato dallo scarico delle terme. Secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento, il bimbo avrebbe 8 anni e sarebbe caduto in una delle vasche termali proprio mentre era in corso l'attività di pulizia e svuotamento. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Monterotondo.

E' stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo del piccolo. Terminate le operazioni di soccorso, proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

