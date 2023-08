Bardonecchia al lavoro, si ripristina rete del teleriscaldamento

Continua il lavoro a Bardonecchia per riparare i danni causati dalla colata di fango e detriti trasportata domenica sera dal torrente Frejus ingrossato da una bomba d'acqua in alta quota.

Gli uffici comunali stanno predisponendo un modulo online per la raccolta delle denunce di chi ha subito danni che sarà disponibile sul sito del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it. Nel frattempo le denunce possono essere presentate alla caserma dei Carabinieri di Bardonecchia, in via Montello 56, dalle 8,30 alle 13, dal lunedì alla domenica. Il commissariato di Polizia invece resta al momento inagibile per i danni subiti.

I tecnici specializzati sono all'opera per riportare alla normalità anche la fornitura di acqua calda nelle strutture e nelle abitazioni private. Il circuito del teleriscaldamento .- informa il Comune di Bardonecchia - si sta gradualmente riempiendo. Secondo i tecnici si dovrebbe raggiungere la saturazione e quindi il funzionamento, presumibilmente, nell'arco del pomeriggio di oggi.



