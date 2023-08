Torna la voglia di picnic per 7,5 milioni italiani

Torna la tradizione del picnic con circa 7,5 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all'aria aperta con grigliate, sul posto o piatti portati da casa, spinti dal clima favorevole ma anche per combattere il caro prezzi. Un altro 20% invece passerà la giornata in un clima di relax e convivialità a casa di parenti e amici , e una percentuale poco più bassa (il 19%) farà il pranzo in ristoranti, pizzerie, trattorie, sagre. O in agriturismi, quest'anno scelti da circa mezzo milione i vacanzieri.E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che quasi un italiano su due (48%) non resterà a casa.

Il pranzo di Ferragosto sarà l'occasione per riscoprire i menù tipici della tradizione, come la caponata di melanzane, tipicamente siciliana, le frittole di maiale calabresi,la pastasciutta al sugo di papera, cavallo di battaglia dell'Umbria, gli zitoni di Ferragosto tipica pasta caratteristica della costiera amalfitana condita con pomodori freschi e secchi. Immancabile il cocomero anche se il caldo al Sud e la grandine al nord hanno causato quest'anno problemi alle coltivazioni, concentrate soprattutto in Puglia, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia per una produzione annua media di circa 5,4 milioni di quintali. I prezzi medi pagati ai produttori agricoli oscillano intorno ai 50 centesimi al chilo, mentre al supermercato si aggirano sull'euro al chilo, ma se si considerano i chioschi il prezzo - riferisce la Coldiretti - può arrivare fino 2,50-3,50 euro al chilo.

Agli appassionati delle grigliate (tre italiani su quattro) la Coldiretti suggerisce particolari cautele legati al pericolo incendi . La prima regola da seguire nel bosco è evitare di accendere fuochi non solo nelle zone boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse. Altra norma aurea, non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e in particolare, evitare la dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente.

