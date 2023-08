Migranti: ragazzo muore durante viaggio per Lampedusa

Un ragazzo egiziano è morto, pare per esalazioni di benzina, mentre era su un barcone carico di migranti che stava facendo rotta verso Lampedusa. Le condizioni del mare non sono più buone, durante la traversata alcuni migranti sono caduti in acqua. A bordo del natante in legno è stato il panico e in tanti si sono mobilitati per cercare di recuperare i compagni di viaggio. Durante questi tentativi si è rovesciata una tanica di benzina e trasudando dal legno - queste sono le prime, frammentarie, ricostruzioni - ha ucciso il giovane egiziano che era sotto coperta. A recuperare il gruppo di profughi sono stati i militari della Guardia costiera che hanno trovato appunto anche il cadavere del giovane. La motovedetta dei soccorritori è in viaggio verso la maggiore delle isole Pelagie. Solo quando i sopravvissuti e i soccorritori giungeranno a molo Favarolo si potrà fare chiarezza su quanto è effettivamente accaduto.



