Meteo, Ferragosto di fuoco con l’anticiclone Nerone, ma subito dopo farà ancora più caldo

L’anticiclone africano Nerone infiamma il Ferragosto. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi. L’anticiclone africano Nerone surriscalderà la grande festa dell’estate con temperature che su tante città del Centro-Nord supereranno facilmente i 33-34°C con picchi di 36-37°C in Toscana e in Sardegna.

Il bel tempo sarà assicurato sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sul Trentino Alto Adige e sul Cadore potranno scoppiare dei temporali nel corso del pomeriggio e sera.

Ma a parte il Ferragosto, ci sono delle novità invece per i giorni a seguire; infatti l’anticiclone africano si rinforzerà ulteriormente e grossomodo da venerdì 18 invierà un’altra onda di calore. Le temperature previste da questa data sono eloquenti; sarà un’escalation che raggiungerà probabilmente il suo apice nel weekend 19-20 agosto o anche dopo quando si potranno toccare i 38-40°C in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia, infine sull’Umbria meridionale, sulle valli dell’alto Adige e su molte zone della Sardegna.

Oltre al caldo diurno verso sera arriverà pure l’afa con i tassi di umidità che andranno alle stelle, aggravando il disagio fisico, soprattutto per le persone fragili come anziani e bambini. L’anticiclone africano potrebbe durare ancora per altri giorni, almeno fino al 23-24 agosto, dopo di che potrebbe venire ferito mortalmente da un’intensa perturbazione atlantica collegata a un ciclone presente sul Regno Unito.

Martedì 15. Al nord: sole e caldo, temporali pomeridiano/serali su Trentino Alto Adige e Cadore. Al centro: tutto sole e caldo afoso. Al sud: sole e caldo moderato

Mercoledì 16. Al nord: soleggiato, caldo e coni temporali sulle Alpi. Al centro: sempre sole, caldo in aumento. Al sud: bel tempo con caldo nella norma.

Giovedì 17. Al nord: tanto sole, caldo diffuso e consueti temporali sui confini alpini. Al centro: caldo in aumento, sole prevalente. Al sud: soleggiato con temperature in crescita. Tendenza: da venerdì 18 nuova escalation di caldo, stavolta anche al Sud.

