Frana a Valtournenche, riaperta strada regionale di Cervinia

La notte scorsa è stata riaperta a mezzanotte e mezza a senso unico alternato e alle 3.30 nei due sensi di marcia la strada regionale 46 della Valtournenche che porta a Cervinia dopo la frana che è finita sulla sede stradale.

In mattinata è previsto un sopralluogo dei tecnici per verificare ila stabilità del versante. Circa 5.000 le persone che erano rimaste isolate a Cervinia e che ora possono scendere a valle.

A Oyace, in Valpelline, dall'alba sono operativi i mezzi per riaprire la strada regionale a seguito della frana provocata dall'esondazione del torrente Baudier, e permettere in giornata l'evacuazione delle persone isolate (circa 300, più i residenti). In zona vi è un medico per le emergenze e l'elicottero della protezione civile è a disposizione per intervenire in qualsiasi situazione. A breve sarà effettuato un sopralluogo della zona. Al momento la strada rimane chiusa.

La situazione è più complessa più a monte per gli interventi necessari a seguito dell'esondazione del torrente Varere, sempre sulla regionale numero 28: al momento non è possibile il passaggio dei mezzi.



