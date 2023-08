Sbaglia sentiero e precipita per 80 metri, morto giovane

Dramma oggi pomeriggio nella zona dei Laghi Gemelli, a Carona in provincia di Bergamo, dove un escursionista di soli 26 anni, bresciano, è morto precipitando per circa 80 metri. Il giovane era assieme ad un altro escursionista e i due avrebbero voluto percorrere un giro ad anello fino al rifugio Calvi e poi tornare a Carona.

Hanno però sbagliato il sentiero e si sono diretti verso nord. Giunti in un punto molto impervio, a 1.850 metri di quota, il ventiseienne è precipitato: l'altra persona ha chiesto subito aiuto. Sul posto Areu ha inviato l'elisoccorso: l'équipe ha solo potuto recuperare il corpo del ragazzo, che è stato trasferito nella camera mortuaria di Carona.



