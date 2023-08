Rogo in casa per anziani e disabili a Parma, un morto

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5.30 in una struttura protetta per anziani e disabili psichici di Parma. Il bilancio del rogo alla 'Casa di Arianna', gestita dalla cooperativa Avitas, è di un morto e 11 persone intossicate.

A perdere la vita una donna di 62 anni ospite della struttura, mentre sono rimasti intossicati, ma nessuno è in gravi condizioni, gli altri dieci pazienti presenti nella casa protetta oltre a un operatore sanitario. Sul luogo dell'incendio stanno ancora operando i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno iniziato i primi accertamenti per risalire alla causa dell'incendio.



