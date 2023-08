L’anticiclone Nerone infiamma il Ferragosto, caldo fino a 40°C

E’ iniziata l’espansione, tutt’altro che temporanea, dell’anticiclone africano Nerone. La permanenza dell’anticiclone sull’Italia sarà piuttosto lunga - spiega Antonio Sanò (Il.Meteo.it) - almeno fino al 23-24 di agosto, se non di più. Il bel tempo con il sole e un cielo sereno o poco nuvoloso saranno prevalenti sulla quasi totalità dell’Italia. Soltanto i settori alpini, soprattutto di confine e zone vicine ad esso, potranno essere interessati da veloci temporali di calore che tenderanno a svilupparsi nel corso delle ore pomeridiane. Il giorno di Ferragosto, martedì 15, trascorrerà in questo modo, ma i temporali con locali grandinate interesseranno soprattutto l’Alto Adige, in Trentino il Primiero e in Veneto localmente il Cadore.

Ma saranno le temperature le vere protagoniste dell’anticiclone Nerone. L’anticiclone africano Nerone colpirà soprattutto il Centro-Nord, lasciando il Sud in balìa di deboli correnti settentrionali che mitigheranno la calura africana. Ma sul resto d’Italia i valori massimi saliranno gradualmente fin oltre i 33-35°C, come a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia. La capitale, almeno fino a venerdì 18 non supererà i 33-34°C, dopo di che anch’essa salirà fin verso i 36-37°C all'ombra. Infine sulla Sardegna, nelle zone interne meridionali si potrebbero toccare addirittura i 40°C o anche più. E come se non bastasse oltre al caldo diurno si dovrà fare i conti pure con l’afa e le notti tropicali; le temperature notturne infatti su gran parte delle città centro-settentrionali non scenderanno mai sotto i 20-23°C. In questo contesto il disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili (come anziani e bambini) tenderà ad aumentare.

NEL DETTAGLIO

Lunedì14

Al nord: sole e caldo, isolati temporali sulle Alpi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole prevalente e caldo moderato.

Martedì 15

Al nord: tanto sole e caldo, temporali in Trentino Alto Adige e sul Cadore. Al centro: tutto soleggiato e caldo in aumento. Al sud: bel tempo con caldo non eccessivo.

Mercoledì 16

Al nord: bel tempo, caldo e qualche temporale sulle Alpi. Al centro: tanto sole e tanto caldo, occasionali temporali di calore sull’Appennino. Al sud: tutto sole e caldo nella norma.

Tendenza:

caldo e afa in aumento e bel tempo prevalente.

