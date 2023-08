Finisce in mare durante gita con amici, ancora nessuna traccia

Non hanno ancora dato esito le ricerche del ragazzo di 29 anni, e non di 25 come si era appreso in precedenza, scomparso in mare tra Cetara ed Erchie. Il giovane, che è salernitano, sarebbe caduto in mare mentre stava facendo un'escursione in barca con altri due amici e poi colpito forse dall'elica dell'imbarcazione. La zona è stata perlustrata fino a tarda ora con un elicottero della Capitaneria che illumina la zona dall'alto.

I tre amici avevano trascorso una giornata in mare con una sosta in un ristorante della zona. E le immagini delle varie tappe erano state immortalate sui social.



