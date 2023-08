Fermato col taser, aperto fascicolo per omicidio colposo

Sarà l'autopsia, che verrà affidata il prossimo 16 agosto, a stabilire le cause della morte di un 35enne con problemi psichiatrici avvenuta ieri pomeriggio a conclusione di un episodio molto movimentato in località Sambuceto di San Giovanni Teatino (Chieti). Al momento l'ipotesi di reato che consente di procedere è l'omicidio colposo a carico di ignoti. Le indagini dei Carabinieri sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Marika Ponziani. L'uomo ieri pomeriggio è stato notato mentre correva, nudo, in strada, e visto il suo stato di particolare agitazione le forze dell'ordine per fermarlo hanno utilizzato il taser. Poi, una volta arrivati sul posto con un'ambulanza del 118, i sanitari gli hanno somministrato un calmante. L'uomo è morto vicino alla recinzione lungo i binari della ferrovia. L'autopsia dovrà accertare se il 35enne avesse assunto medicinali o altre sostanze. Con tutta probabilità verrà acquisita la documentazione sanitaria dell'uomo, che veniva seguito dal centro di salute mentale.

