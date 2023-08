Anziano muore in azienda, forse ha esalato sostanze nocive

Avrebbe respirato sostanze nocive mentre stava compiendo una operazione di manutenzione di una cisterna di diserbanti. Sarebbe questa la causa della morte di un anziano, di 83 anni, avvenuta questa sera a Corno di Rosazzo (Udine). La tragedia è avvenuta in una azienda agricola. I soccorritori non escludono, però, che l'anziano possa aver avuto un malore.

Inutili sono stati i soccorsi sanitari in emergenza prestati dal personale medico infermieristico inviato dagli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.



