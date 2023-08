Vuole costringere la ex ad un rapporto, lei lo evira

Ha evirato parzialmente l'ex marito che voleva costringerla ad un rapporto sessuale e nella colluttazione anche la donna è rimasta ferita.

I due, da tempo separati - riferiscono i giornali locali - si erano incontrati ieri sera a Marghera (Venezia) per mettersi d'accordo sulla gestione della figlia. Lui ha dapprima cercato di convincere l'ex moglie a riprendere la relazione, poi avrebbe tentato un approccio. Di fronte al netto rifiuto, ha insistito con forza; e nel tentativo di difendersi lei è riuscita ad arrivare ad un coltello.

L'uomo, un 43enne straniero, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Mestre, e qui è stato trasferito in sala operatoria dove un'equipe chirurgica di urologia l'ha sottoposto ad un delicato intervento ricostruttivo. Non è in pericolo di vita, ma dovrà restare ricoverato per diversi giorni. In questi casi, anche se l'operazione ha avuto successo, il rischio maggiore è quello di un rigetto.

