Oltre 2mila migranti nell'hotspot di Lampedusa

Sono 2.127 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove, ieri, sono stati trasferiti, con i traghetti per Porto Empedocle e Augusta, complessivamente 1.050 persone. Ieri sera, la motonave Galaxy, con a bordo 760 nordafricani, durante le manovre di attracco a Porto Empedocle ha urtato la banchina e non è riuscita, almeno fino a poco dopo le 21, ad aprire il portellone. La Prefettura di Agrigento è al lavoro, anche oggi, per pianificare i nuovi trasferimenti che dovranno essere effettuati nelle prossime ore.

