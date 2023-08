Estate: bollino rosso per Autostrade AA con traffico intenso

Situazione seria ma non critica, con alcune code non particolarmente lunghe, che non hanno superato i due chilometri, in vari punti della rete di Autostrade Alto Adriatico: è il bilancio della domenica da bollino rosso, meno complessa di ieri, sabato da bollino nero.

Si è formata una sola lunga coda, di circa nove chilometri, causata però da un incidente, sulla A23, nei pressi del casello di Udine Sud, dove tre veicoli si sono scontrati provocando il ferimento, non grave, di due persone. La coda è stata assorbita nel corso delle ore.

Nel resto della rete, ovviamente ci sono state code (di due chilometri circa) alla barriera del Lisert, in entrata e in uscita da Trieste con il momento più intenso tra le 11 e le 13.

Code anche - a tratti - nella zona tra San Donà e il nodo di Portogruaro, come sempre a causa del restringimento della carreggiata a due corsie per un tratto; code in ingresso anche a Latisana.



