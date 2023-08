A Trieste e Monfalcone salvate due persone dall'annegamento

Hanno rischiato di annegare perché entrambi colti da un malore mentre facevano il bagno. E' accaduto a due uomini oggi in occasioni diverse, a Trieste e a Monfalcone.

Nel capoluogo un uomo di 58 anni anni stava facendo il bagno al lido balneare Pedocin quando è stato colto da un malore e ha rischiato di annegare. Sembra che l'uomo si fosse lanciato in acqua dopo aver bevuto una consistente quantità di alcol. Grazie anche al fatto che l'acqua è molto bassa e soltanto in un punto è profonda oltre i due metri, l'uomo è stato soccorso e tratto in salvo da altri bagnanti. Sul posto sono intervenute una ambulanza e una automedica. L'uomo è stato portato in ospedale e ricoverato, le sue condizioni sono gravi.

Un altro uomo, di 60 anni, pensionato, è stato invece salvato dagli addetti alla sicurezza a Marina Julia (Monfalcone; Gorizia). Dopo essersi tuffato, l'uomo nel pomeriggio stava nuotando quando ha avuto un malore. Portato a riva da tre persone, l'uomo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari, accorsi con un'ambulanza e un'automedica. Dopo una prima assistenza sul posto, l'uomo è stato trasferito all'ospedale per accertamenti più approfonditi.



