Piacenza ricorda 17/o anniversario schianto aereo cargo

Ricorre domani, domenica, il 17/o anniversario della sciagura aerea in cui persero la vita, in località Ca' degli Ossi alle porte di Piacenza, i tre componenti dell'equipaggio del cargo C130 di Air Algerie che terminò il suo ultimo tragico volo all'estrema periferia della città: ilcomandante Abdou Mohamed, il co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e il tecnico di bordo Moustafa Khadid. Le vittime saranno ricordate in occasione della messa parrocchiale delle 10.30 in San Vittore, cui parteciperà il consigliere comunale Stefano Perrucci, e verrà deposto come di consueto - senza l'ufficialità di una cerimonia ma a nome della cittadinanza - un omaggio floreale dell'Amministrazione comunale ai piedi della stele commemorativa nel quartiere Besurica. Mohamed, Bederina e Khadid persero la vita nel tentativo di guidare il cargo algerino lontano dalle abitazioni. Mentre l'aereo volava da Algeri a Francoforte, il pilota lanciò un allarme alla torre di controllo di Milano segnalando una perdita di potenza ai motori: costretto all'atterraggio d'emergenza, il mezzo intraprese una manovra per schivare la città, precipitando in fiamme, sfiorando le case e disintegrandosi violentemente nei campi di Ca' degli Ossi. I pezzi del C130 quadrimotore furono trovati sparsi nel raggio di chilometri.



