Omicidio a Mestre: Gip convalida l'arresto dei due cugini

Il Gip del Tribunale di Venezia Alberto Scaramuzza ha convalidato l'arresto dei due cugini moldavi Radu e Marin Rasu, 32 e 35 anni, per l'omicidio di Lorenzo Nardelli, il giovane massacrato nell'ascensore del condomini al civico 9 di via Rampa Cavalcavia a Mestre. I due erao stati colti in flagranza di reato, all'interno della cabina dove si trivava la vittima, in seguito ad una rissa iniziata nell'appartamento dei due moldavi, per ragioni sule quali la squadra e la Procura sanno cercando di fare luce.

Sul corpo di Nardelli è stata intanto eseguita l'autopsia.

Secondo quanto si è appreso dai primi esiti si evince che il 32enne sarebbe stato ucciso dai violenti colpi ricevuti a mani nude, alla testa e al torace.

Il referto del medico legale Cristina Mazzaroli parla di politrauma cranico e toracico con lesioni da "trattenimento" riscontrate sulle braccia del giovane, che potrebbe essere stato bloccato da uno dei due indagati, e picchiato selvaggiamente dall'altro nell'ascensore del condominio.



