Neonato lasciato accanto a cassonetto a Taranto, sta bene

Un neonato è stato trovato vivo tra i rifiuti vicino a un cassonetto nel centro di Taranto.

Intorno alle 7, è stata una passante che stava portando a passeggio i suoi cani a fare la scoperta, attirata dai vagiti del piccolo lasciato in una busta e avvolto da una coperta.

Accanto c'era anche un peluche. La donna ha subito dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in cura il neonato, trasportandolo all'ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo, secondo quanto riferito dall'Asl, è "in ottime condizioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA