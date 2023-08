Incendio nel Triestino, lambiti i tralicci dell'alta tensione

(ANSA) - DUINO-AURISINA, 12 AGO - I Vigili del fuoco del comando di Trieste, insieme con la squadra boschiva e quella del distaccamento di Opicina e con i volontari della Protezione civile antincendio boschivo (Aib) della squadra comunale di Duino Aurisina (Trieste) sono intervenuti oggi per spegnere un incendio di sottobosco carsico nei pressi del Monte Hermada nel comune di Duino Aurisina.

Le operazioni sono cominciate intorno alle ore 12.25, quando, individuato il fumo, i Vigili del fuoco, a bordo dei mezzi fuoristrada dotati di moduli per l'antincendio boschivo, hanno raggiunto il fronte delle fiamme, che stavano lambendo i tralicci dell'alta tensione. Per effettuare l'intervento, è stato necessario però disalimentare la rete dell'alta tensione.

Poi, una volta spento il fuoco, i soccorritori hanno provveduto alla bonifica dell'intera area incendiata.

Le cause che hanno innescato le fiamme sono ancora in corso di accertamento.



