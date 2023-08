Giovane ferito gravemente dopo una caduta dal monopattino

Un giovane, di circa 25 anni, è rimasto ferito gravemente dopo una caduta dal monopattino, avvenuta in circostanze ancora poco chiare. Il giovane, infatti, è stato trovato la notte scorsa da alcuni passanti a terra, vicino al monopattino in località Fiaschetti, nel comune di Caneva (Pordenone).

Dopo una telefonata di richiesta di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, trasferita dagli operatori della sala operativa di primo livello alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, intorno alle tre sono giunti sul posto un'ambulanza proveniente da Sacile, una automedica da Pordenone, un elicottero di soccorso e i carabinieri della Compagnia di Sacile. Preso in carico dal personale medico infermieristico, il giovane è stato trasportato in volo, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato.



