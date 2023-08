Forte dei Marmi chiude spiaggia libera la notte contro i vandali

Scatta il divieto di accesso alla spiaggia libera di Forte dei Marmi durante le ore notturne fino al 20 agosto 2023. Lo ha deciso il sindaco Bruno Murzi con una ordinanza "per salvaguardare la spiaggia al fine di evitare situazioni di emergenza sanitaria, igiene pubblica e quant'altro possa accadere durante le ore notturne in cui ormai è d'uso l'afflusso di persone particolarmente incuranti del rispetto di quel tratto di arenile e i cui comportamenti sfociano spesso anche in fenomeni di vandalismo".

Il divieto di accesso riguarda l'arenile di Vittoria Apuana, da oggi fino al 20 agosto fra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo.

Un obiettivo dell'ordinanza è anche di tutelare una zona riconosciuta come area protetta per la presenza delle 'dune naturali di Forte dei Marmi' e per evitare disturbi agli habitat di nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA