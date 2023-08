Ferragosto: a Fiumicino partenze e arrivi record, 150mila al giorno

Grande movimento di vacanzieri, all'aeroporto di Fiumicino, per il ponte di Ferragosto. Terminal 1 e 3 pieni di passeggeri sin dalle prime ore del mattino, in partenza per le mete prenotate, dai luoghi di mare alle città d'arte, oltre alle Capitali europee, comprese le crociere sul Danubio ed il Reno, ed alle mete più lontane ed esotiche. In testa alle preferenze Sardegna, Puglia e Sicilia, ma anche le isole greche, le Baleari e le destinazioni turistiche del Mediterraneo. Gran via vai anche di arrivi di turisti stranieri diretti nelle diversissime mete di villeggiatura italiane. Si stima che, in questo periodo, ogni giorno, allo scalo romano, dove al momento non si registrano criticità, vi sia, in media, un transito giornaliero di 150 mila viaggiatori, tra partenze ed arrivi. I passeggeri a Fiumicino svolgono i controlli di sicurezza - il dato fornito da Adr - con un tempo medio di attesa di 3 minuti.

