Aereo anticindendio costretto ad ammaraggio su lago S.Croce

Un aereo anticendio è stato costretto stamane ad un ammaraggio di emergenza sulle acque del Lago di Santa Croce, nel bellunese. Nessuna conseguenza per l'equipaggio. Il velivolo, un Fire Boss, ha dovuto ammarare in seguito ad un qualche malfunziionamento avvertito dal pilota.

L'arrivo del piccolo aereo sullo specchio del lago è stato seguito da molti turisti che in queste settimane affollano le rive del lago.

Il Fore Boss era in volo addestrativo. Il velivolo e il suo equipaggio dovranno attendere l'arrvo di una squdra di tecnici per verificare se il Fire Boss possa riprendere il volo in sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA