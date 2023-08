Suicidio assistito, consegnate 8.266 firme alla Regione Fvg

Sono 8.266, ben oltre le attese, le firme che l'associazione Luca Coscioni ha depositato questa mattina al Consiglio regionale, raccolte grazie alla campagna promossa in tutto il Friuli Venezia Giulia a favore della proposta di legge regionale sul suicidio assistito.

La giornata è iniziata con un corteo, composto da un centinaio di persone, aperto da cartelli con lo slogan "Liberi subito", che è sfilato nelle vie del centro della città. Quindi, è stata convocata una conferenza stampa davanti alla Regione, dove è intervenuta Raffaela Barbieri, coordinatrice della campagna "Liberi subito" a livello regionale. Barbieri ha rivolto subito "un ringraziamento a tutti i volontari che hanno investito tempo e impegno per mesi sotto il sole e la pioggia per raccogliere firme, perché credono in questa causa. Avremmo dovuto presentare 5mila firme per la proposta legge - ha ricordato - ma quelle raccolte sono 8.266. Questo dimostra che la cittadinanza è molto sensibile al tema del fine vita e dell'autodeterminazione".



