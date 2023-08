Per Coldiretti i danni da maltempo in Fvg superano i 400 milioni

I danni complessivi causati dagli 8 eventi meteo estremi che si sono susseguiti nell'ultimo mese in Friuli Venezia Giulia ammontano a varie centinaia di milioni di euro. La stima - ancora parziale - riguarda sia i tetti devastati dalla grandine in un'ampia area del Friuli centrale, sia la devastazione delle colture regionali. In questo specifico ambito, Coldiretti Udine ha ipotizzato una perdita di almeno 400 milioni di euro, tra raccolti devastati e strutture gravemente danneggiate.

Secondo quanto segnalato dagli operatori, in alcune zone è andato distrutto oltre il 70 per cento del prodotto.

E' ancora da ultimare la perizia relativa agli immobili che hanno subito danneggiamenti a causa della grandinata da record: nella sola Mortegliano (epicentro del fenomeno) sono state protocollate in municipio istanze di ristoro per 125 milioni di euro, cui si aggiungono quasi 24 milioni necessari al ripristino delle strutture pubbliche. Cifra che si moltiplicherà quando saranno completati i censimenti negli altri comuni colpiti.





