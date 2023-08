Collisione tra nave e peschereccio, un disperso in mare

Collisione tra una barca da pesca e la motonave Sharden della Moby al largo di Capo Figari, nel nord Sardegna, la scorsa notte. Disperso in mare un marinaio che si trovava a bordo del peschereccio affondato dopo lo scontro.

Verso le 23.15 la sala operatoria della Guardia Costiera di Olbia è stata allertata dalla chiamata di una passeggera che si trovava sul ponte della Sharden, partita dal porto di Olbia e diretta a Livorno. Le ricerche in mare dell'uomo sono andate avanti per tutta la notte con l'ausilio di tre mezzi navali della Guardia Costiera, un rimorchiatore e un elicottero dell'Aeronautica Militare.



