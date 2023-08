Se affitti a universitari a Pordenone tassa dimezzata

Ilia (ex Imu) dimezzata a coloro che affittano i loro immobili a studenti universitari. E' quanto prevede un Protocollo d'intesa siglato tra Comune, Consorzio Universitario e organizzazioni di categoria che rappresentano la proprietà immobiliare-edilizia, gli inquilini e le agenzie.

In tal modo si intende rivitalizzare da un lato la città e il suo mercato immobiliare, dall'altro dare riposta alla crescente richiesta di alloggi da parte degli studenti, anche in vista del nuovo anno accademico.

Attualmente in città ha sede un Consorzio Universitario al quale risultano attivi numerosi corsi: 4 di laurea triennale (1° livello), 3 corsi di laurea magistrale (2° livello) e 4 corsi ITS biennali della Fondazione Alto Adriatico. L'anno appena concluso ha registrato 1.443 iscritti e poco più della metà di loro proviene da fuori regione.

"La nostra città si sta impegnando per creare un clima favorevole nei confronti degli studenti - ha rilevato il sindaco Alessandro Ciriani - Accanto alle politiche di housing sociale e alla realizzazione di uno studentato, sulle quali il Comune sta lavorando, ma che ovviamente richiedono tempi più lunghi, oggi un aiuto può derivare dal rapporto diretto tra i proprietari di immobili e il Comune, per consentire di dare una prima risposta ai giovani che vogliono risiedere in città perché il pendolarismo rappresenta una perdita di tempo per i ragazzi".





