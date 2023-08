Rapina sul treno con machete nel Lecchese, quattro arresti

Quattro giovani originari di paesi centrafricani sono stati arrestati dalla Polizia di Lecco dopo una brutale aggressione avvenuta all'inizio di luglio su un convoglio della linea ferroviaria Lecco-Milano.

Un giovane era stato aggredito, minacciato e ferito con una sorta di machete da una banda di rapinatori che gli avevano poi sottratto un telefonino e il borsello. Due ragazzi di 22 e 25 anni sono stati arrestati come autori materiali del colpo. Le forze dell'ordine - Polizia, Polfer e Carabinieri - erano intervenute alla stazione di Olgiate Molgora (Lecco) e tra le contestazioni ora c'è anche quella di interruzione di pubblico servizio per lo stop imposto al treno di tre ore.

Successivamente sono stati bloccati anche altri due ventenni, uno dei quali rintracciato a Riccione (Rimini). ritenuti coinvolti nell'aggressione. A uno dei primi arrestati è stata contestato anche il coinvolgimento in una rissa in centro a Lecco, durante la quale è accusato di aver ferito, accoltellandolo, un coetaneo.



