Racket hotel Astor, 'pm ha interrogato zio ma non su Kata'

"Non sono state poste domande inerenti l'indagine aperta per il sequestro di persona della piccola Kata, in cui Alvarez Vasquez Argenis Abel, è persona offesa" ai quattro peruviani interrogati stamani dal pm Christine von Borries, tra cui appunto lo zio di Kata, la bimba scomparsa a Firenze dall'hotel Astor due mesi fa. Lo riferisce il loro difensore, avvocato Elisa Baldocci. I quattro sono agli arresti in carcere per le accuse di racket degli affitti estorti all'ex hotel Astor.

I quattro, sottolinea l'avvocato Elisa Baldocci che li difende, sono stati sentiti "come indagati nell'ambito del procedimento relativo ad alcuni episodi avvenuti dentro l'hotel Astor nel periodo compreso dal gennaio 2023 sino al 28 maggio" e "tutti hanno risposto alle domande del pubblico ministero e chiarito la loro posizione fornendo ulteriori dettagli circa la loro ricostruzione dei fatti".



