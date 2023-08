Migranti: sbarchi a raffica a Lampedusa, arrivati 578

Sono 578 i migranti giunti, a partire dalla mezzanotte, a Lampedusa. A soccorrere 13 dei 15 barchini arrivati sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Due gli approdi direttamente sulla terraferma: 4 tunisini sono giunti, alle 2,40, al molo commerciale e sono stati bloccati dalla polizia; altri 16 sono stati rintracciati invece, alle 6,20, alle in via Roma, davanti la caserma dei carabinieri. Questi ultimi sostengono d'essere stati trasbordati sulla costa da un peschereccio libico che ha poi ripreso il largo.

Ieri, sull'isola, ci sono stati 14 sbarchi - quattro dei quali a Cala Palme, Cala Croce, Cala Galera e molo Madonnina - con un totale di 435 persone. Nell'arco di 36 ore sono quindi giunti 1.013 migranti, la maggior parte dei quali sostiene di essere salpati da Kerkenna, Sfax, Gabes e Tebulba in Tunisia.

Solo un paio di gruppi hanno parlato di Zuwara, in Libia, quale porto di partenza. Tutti sono stati portati all'hotpost di contrada Imbriacola.



