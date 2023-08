Caldo: bollini verdi in tutta Italia, tranne che in tre città

Si colora di verde, colore che indica l'assenza di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi per i più fragili, gli anziani e i portatori di malattie croniche, il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute per oggi e i prossimi due giorni. Tutte e 27 le città prese in considerazione sono infatti contrassegnate dal bollino verde, mentre domani sono gialle (stato di pre-allerta per possibili ondate di calore) solo due città, Bolzano e Perugia, mentre sabato è gialla anche Firenze.

Proprio sabato gli esperti prevedono l'arrivo di un'ondata di calore che, a giudicare dal numero elevato di bollini verdi (24 su 27) e dei tre bollini gialli, non dovrebbe essere molto intensa.



