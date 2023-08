Bagnante muore dopo essersi tuffato in torrente nel Senese

Un bagnante è morto nel Senese dopo un tuffo nel torrente Farma, vicino a Monticiano, luogo dove le persone in estate cercano refrigerio in acqua, ma anche impervio e difficile da raggingere. Sul posto i vigili del fuoco hanno diretto un elicottero con sommozzatori a bordo che hanno recuperato in acqua, dal fondo del torrente, la persona.

Ma per l'uomo il personale sanitario del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il medico legale e i carabinieri. Secondo una ricostruzione, l'uomo si è tuffato e poi ha accusato un malore in località I Canaloni, un ambiente acquatico e impervio con molte sponde rocciose.





