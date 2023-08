Autovelox fatto saltare nel padovano, usata polvere pirica

Un dispositivo autovelox è saltato in aria ieri sera a Cadoneghe (Padova), distrutto da uno scoppio causato da una miscela con polvere pirica che ignoti avevano piazzato alla base del tubo di sostegno.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, intervenuti assieme ai vigili del fuoco. Si tratta di un impianto elettronico al centro di polemiche e proteste da parte di molti cittadini. Di recente installazione, l'autovelox ha pizzicato in poco più di un mese 24mila automobilisti, per il superamento dei 50 chilometri orari di velocità.

La piccola carica ha provocato uno scoppio, sentito da molti residenti della zona, ed una fiammata che ha bruciato e distrutto l'autovelox.



